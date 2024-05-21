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Сегодня, 12:39

Головин попал в символическую сборную сезона лиги 1 по версии WhoScored

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную сезона лиги 1 по версии портала WhoScored.

Российский хавбек получил оценку 7,3, уступая только форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе (7,71) и нападающему «Бреста» Ромену Дель Кастийо (7,35).

Сборная сезона по версии WhoScored: Доннарумма («ПСЖ»), Лала («Брест»), Синго («Монако»), Балерди («Марсель»), Локо («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Саванье («Монпелье»), Ле-Мелу («Брест»), Головин («Монако»), Дель Кастийо («Брест»), Мбаппе («ПСЖ»).

В этом сезоне 27-летний Головин провел за монегасков 25 матчей в лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
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Лилль – Ницца
 2 : 2
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Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
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19.05 22:00
Метц – ПСЖ
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19.05 22:00
Монако – Нант
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