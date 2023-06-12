Гальярдо может возглавить «Марсель»

Экс-тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо претендует на пост главного тренера «Марселя», сообщает журналист Николо Скира.

В июне главный тренер «Марселя» Игор Тудор объявил об уходе из команды в конце сезона. «Марсель» финишировал на третьем месте в чемпионате Франции.

Последним местом работы Гальярдо был «Ривер Плейт», который он покинул в декабре прошлого года. До этого 47-летний специалист работал с уругвайским «Насьоналем».