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В руководстве «ПСЖ» остались недовольны интервью Мбаппе

В «ПСЖ» недовольны последними интервью форварда Килиана Мбаппе
15:02

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно тем, что форвард команды Килиан Мбаппе в одном из последних интервью намекал на желание уйти в «Реал», сообщает AS.

Форвард сказал, что не хочет продлевать контракт с парижанами. По информации источника, нападающий дал интервью без разрешения клуба.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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