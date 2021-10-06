В руководстве «ПСЖ» остались недовольны интервью Мбаппе

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно тем, что форвард команды Килиан Мбаппе в одном из последних интервью намекал на желание уйти в «Реал», сообщает AS.

Форвард сказал, что не хочет продлевать контракт с парижанами. По информации источника, нападающий дал интервью без разрешения клуба.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.