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Дидье Дешам: «Я бы не сказал, что с Мбаппе сложно работать»

Дидье Дешам рассказал о работе с форвардом Килианом Мбаппе
13:48
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о работе с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Не сказал бы, что с Мбаппе сложно работать. У него те же задачи, что и у команды. У него и еще ряда игроков есть способность самостоятельно делать разницу. Но это не значит, что он уходит от коллективных целей.

Если мне есть что ему сказать, я говорю, как и другим игрокам. Это было с самого начала и сейчас. Если честно, я думаю, что у тренеров лиги 1 и особенно низших дивизионов возникает куда больше проблем при работе с другими игроками", — цитирует Дешама Le Parisien.

23 сентября тренер «Метца» Фредерик Антонетти после матча лиги 1 с «ПСЖ» (1:2) заявил, что Мбаппе нужно быть скромнее.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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