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Мбаппе пожертвовал на благотворительность 1,5 миллиона евро за всю карьеру в сборной Франции

Килиан Мбаппе потратил на благотворительность 1,5 миллиона евро за всю карьеру в сборной Франции
17:07
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе потратил на благотворительность 1,5 миллиона евро, полученных в качестве премиальных за участие в матчах сборной Франции, сообщает L'Equipe.

За каждый матч на чемпионате мира на групповом этапе игроки национальной команды Франции получали по 20 тысяч евро. Француз отдавал все деньги на благотворительность.

В составе сборной Франции 22-летний Мбаппе дебютировал в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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