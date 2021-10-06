Мбаппе пожертвовал на благотворительность 1,5 миллиона евро за всю карьеру в сборной Франции

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе потратил на благотворительность 1,5 миллиона евро, полученных в качестве премиальных за участие в матчах сборной Франции, сообщает L'Equipe.

За каждый матч на чемпионате мира на групповом этапе игроки национальной команды Франции получали по 20 тысяч евро. Француз отдавал все деньги на благотворительность.

В составе сборной Франции 22-летний Мбаппе дебютировал в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов.