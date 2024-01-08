В окружении Мбаппе отреагировали на слухи о согласии на переход в «Реал»

В окружении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе прокомментировали слухи о возможном переходе игрока в «Реал». Отмечается, что переговоры еще не начались.

«Нет никакого соглашения о будущем игрока. Никакие переговоры еще не начинались. Ничто не могло повлиять на время, необходимое для обсуждений, размышлений и принятия решения Килианом», — говорится в заявлении окружения Мбаппе RMC Sport.

Ранее издание FootMercato сообщило, что «Реал» достиг с Мбаппе полного соглашения о переходе.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», в которых забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с французской командой истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.