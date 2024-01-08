FootMercato: «Реал» достиг с Мбаппе соглашения о переходе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом этого года станет игроком «Реала», сообщает журналист FootMercato Санти Уна.

По информации источника, мадридцы на днях достигли полного соглашения с 25-летним французом. Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» и присоединится к команде летом, когда истечет его соглашение с «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за парижан, забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. 8 января форвард оформил хет-трик в ворота «Ревеля» (9:0) в 1/32 финала Кубка Франции. Мбаппе стал лучшим бомбардиром парижан в Кубке страны за всю историю клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

«Реал» с 48 очками занимает первое место в испанской ла лиге после 19 туров.

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