Головин вошел в число номинантов в сборную 2023 года в EA Sports FC 24

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал кандидатом на попадание в символическую сборную 2023 года в симуляторе EA Sports FC 24, сообщается на сайте игры.

Голосование началось 8 января, среди номинантов 85 футболистов, в том числе 28 полузащитников.

В этом сезоне лиги 1 Головин семь раз становился лучшим игроком матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи в 15 играх.

Ранее полузащитник вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe. 4 января в «Монако» рассказали о состоянии Головина после отпуска.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году.