В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Магкееву до травмы

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что французский клуб хотел обсудить трансфер игрока с «Локомотивом» зимой, но 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) он получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Информация об интересе к Магкееву? Это фейк», — сказал Лонгория «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Магкеев сыграл за «Локомотив» в 7 матчах РПЛ, но результативными действиями не отличался.