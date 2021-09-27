В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Магкееву до травмы
17:45
Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что французский клуб хотел обсудить трансфер игрока с «Локомотивом» зимой, но 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) он получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
«Информация об интересе к Магкееву? Это фейк», — сказал Лонгория «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний Магкеев сыграл за «Локомотив» в 7 матчах РПЛ, но результативными действиями не отличался.
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