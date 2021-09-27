Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Магкееву до травмы

17:45
Станислав Магкеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Магкеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что французский клуб хотел обсудить трансфер игрока с «Локомотивом» зимой, но 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) он получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Информация об интересе к Магкееву? Это фейк», — сказал Лонгория «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Магкеев сыграл за «Локомотив» в 7 матчах РПЛ, но результативными действиями не отличался.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр