Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»
20:42
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее ходили слухи, что футболист может сменить прописку зимой, так как недоволен тем, что не является твердым первым номером команды. Предметный интерес к вратарю сборной Италии проявлял «Манчестер Сити» и «Реал».
Напомним, Доннарумма пополнил состав «ПСЖ» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в двух матчах чемпионата Франции, в которых пропустил один гол.
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