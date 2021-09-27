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Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»

20:42
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
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Голкипер Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи, что футболист может сменить прописку зимой, так как недоволен тем, что не является твердым первым номером команды. Предметный интерес к вратарю сборной Италии проявлял «Манчестер Сити» и «Реал».

Напомним, Доннарумма пополнил состав «ПСЖ» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в двух матчах чемпионата Франции, в которых пропустил один гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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