Ковач: «Такой «Монако» хочется видеть, тот, в котором запасные способны решить исход матча»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу команды над «Клермоном» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«Нам удалось забить первый гол с розыгрыша, который мы привыкли исполнять, хотя в тот момент я не был полностью удовлетворен настроем и отношением к игре, которые демонстрировала команда. Второй тайм сложился гораздо лучше. Было очень важно добиться победы. Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед.

Мне кажется, что в начале мы действовали недостаточно компактно. У «Клермона» были моменты, они могли бы поставить точку в этой встрече, но нам удалось удержаться. После этого мы создали ряд моментов.

Во втором тайме произошли изменения, а запасные завершили работу. Именно такой «Монако» хочется видеть — тот, в котором запасные способны выйти и решить исход матча, как это было в прошлом сезоне", — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Монегаски набрали 11 очков и занимают 9-е место. У «Клермона» 9 очков и 15-я позиция.