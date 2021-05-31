Спортивный директор «ПСЖ» опроверг уход Почеттино

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу информации о возможном уходе главного тренера Маурисио Почеттино.

«У Почеттино два года по контракту с «ПСЖ». Мы счастливы», — цитирует Леонардо Goal.

Сообщалось, что 49-летний аргентинский специалист может возглавить этим летом «Реал» или «Тоттенхэм». «ПСЖ» тренер возглавил в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции