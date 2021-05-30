Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Президент «Тулузы» накричал на судью после матча с «Нантом»

23:22
Теги:

В ответном матче плей-офф за право сыграть в лиге 1 в сезон-2020/21 «Нант» на своем поле уступил «Тулузе» со счетом 0:1.

Доигрывать гостям пришлось вдесятером. На 87-й прямую красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

Несмотря на сегодняшнее поражение «Нант» сохранил свое место в элитном дивизионе, поскольку в первой встрече 27 мая победил на выезде с результатом 2:1.

Президент «Тулузы» Дэмиен Комолли в гневе набросился на судью Бенуа Бастьена после окончания встречи. Комолли в подтрибунном помещении подбежал к судье и его помощникам и закричал: «Ты украл у нас повышение!»

Руководитель «Тулузы» оказался недоволен несколькими спорными решениями бригады судей, в частности, моментом с попаданием мяча в руку защитника «Нанта» Шарля Траоре в штрафной. Бастьен решил не назначать пенальти.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Полицейские выяснили, кому принадлежала найденная на шоссе голова
Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в тяжелом состоянии
Что показала Анохина на «голой» фотографии? — Фото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд