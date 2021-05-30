Президент «Тулузы» накричал на судью после матча с «Нантом»

В ответном матче плей-офф за право сыграть в лиге 1 в сезон-2020/21 «Нант» на своем поле уступил «Тулузе» со счетом 0:1.

Доигрывать гостям пришлось вдесятером. На 87-й прямую красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

Несмотря на сегодняшнее поражение «Нант» сохранил свое место в элитном дивизионе, поскольку в первой встрече 27 мая победил на выезде с результатом 2:1.

Президент «Тулузы» Дэмиен Комолли в гневе набросился на судью Бенуа Бастьена после окончания встречи. Комолли в подтрибунном помещении подбежал к судье и его помощникам и закричал: «Ты украл у нас повышение!»

Toulouse President Damien Comolli furious with the officials following club's failure to win promotion to Ligue 1: «You stole our promotion!» (C+) pic.twitter.com/UbNB1QkvpU — Get French Football News (@GFFN) May 30, 2021

Руководитель «Тулузы» оказался недоволен несколькими спорными решениями бригады судей, в частности, моментом с попаданием мяча в руку защитника «Нанта» Шарля Траоре в штрафной. Бастьен решил не назначать пенальти.