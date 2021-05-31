«Милан» хочет видеть в команде лучшего игрока лиги 2
10:40
«Милан» интересуется игроком «Тулузы» Амином Адли, сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, итальянский клуб хочет видеть в команде лучшего игрока лиги 2. В скором времени стороны начнут переговоры.
21-летний француз — выступает в «Тулузе» с начала карьеры. В прошлом сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач. «Тулуза» не смогла вернуться в лигу 1. «Милан» занял 2-е место в турнирной таблице серии А.
Дополнительная информация:
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю