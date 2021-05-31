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«Милан» хочет видеть в команде лучшего игрока лиги 2

10:40
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«Милан» интересуется игроком «Тулузы» Амином Адли, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, итальянский клуб хочет видеть в команде лучшего игрока лиги 2. В скором времени стороны начнут переговоры.

21-летний француз — выступает в «Тулузе» с начала карьеры. В прошлом сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач. «Тулуза» не смогла вернуться в лигу 1. «Милан» занял 2-е место в турнирной таблице серии А.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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