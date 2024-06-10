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Сегодня, 21:00

Трансферное окно в Европе летом 2024: когда открывается и закрывается

Известны даты открытия и закрытия трансферного окна в Европе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают трансферы и оформляют аренды игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

«СЭ» подготовил список стран топ-5 лиг Европы с датами окончания периода переходов.

Топ-5 лиг Европы: даты открытия и закрытия летнего трансферного окна 2024

  • Англия (АПЛ) — открыто с 14 июня по 30 августа;
  • Италия (серия А) — открыто с 1 июля по 30 августа;
  • Испания (ла лига) — открыто с 1 июля по 30 августа;
  • Германия (бундеслига) — открыто с 1 июля по 30 августа;
  • Франция (лига 1) — открыто с 1 июля по 30 августа.

Летнее трансферное окно в России будет открыто с 14 июня по 5 сентября 2024 года.

Футбол
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