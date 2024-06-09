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Агент Жиго: «Невозможно, чтобы Самуэль играл в других командах России, кроме «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию, что его клиент может покинуть французский клуб нынешним летом.

«Ни один российский клуб не обращался ко мне по поводу Жиго. Возможно ли, что мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Всю свою жизнь он играл в России только за «Спартак». Невозможно, чтобы он играл в других командах России, кроме красно-белого клуба», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018-го по 2022 год. Защитник провел 110 матчей за красно-белых, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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