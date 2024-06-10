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Карпин считает, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря

Виктория Кравченко
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об информации о том, что трансфер голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может сорваться из-за проблем с экс-супругой.

«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5585322-karpin-predpolozhil-chto-skandal-safonova-s-byvshej-zhenoj-ne-otrazilsya-na-igre-vratarya.html
Валерий Карпин
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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