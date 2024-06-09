Наумов: «У Баринова получилось бы во Франции, он должен соглашаться»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал интерес иностранных клубов к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются команды из Франции, Испании и Турции. «Локомотив», в свою очередь, готов продать футболиста.

«Если он уйдет, это, безусловно, будет потерей для «Локомотива». С другой стороны, железнодорожники никогда специально не удерживали игроков. Если Баринов захочет играть в том клубе, от которого будет предложение, и это предложение будет достойным, то отпускать нужно без вопросов. У него получилось бы во Франции. Я не очень люблю турецкий чемпионат, мне кажется, у него невысокий уровень. Что касается французского и испанского чемпионатов, это хорошие варианты. Он должен соглашаться, попробовать, а вернуться всегда сможет», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провел 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.