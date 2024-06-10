Журналист L'Equipe считает, что у Сафонова могут возникнуть проблемы с адаптацией в «ПСЖ»

Французский журналист L'Equipe Арно Эрман высказался о возможном переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Знаю о его проблемах с бывшей женой, но от «ПСЖ» нет никаких новостей по этому поводу. Проблемы вратаря в России никак не повлияют на имидж парижского клуба. Если бы все было так плохо, «ПСЖ» не решился бы подписать Сафонова. Из русских футболистов в Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для «ПСЖ», как и они. В целом российским игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к стране и чемпионату. У Головина тоже были проблемы по прибытии в «Монако». Возможно, у Сафонова будет иначе», — сказал Эрман Sport24.

Ранее стало известно о постановлении об ограничении выезда Сафонову за пределы России из-за невыплаченного долга по алиментам.