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Сегодня, 19:28

«Байер» объявил о переходе защитника «Ренна» Белосьяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник молодежной сборной Франции Жануэль Белосьян перешел в «Байер», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Контракт с 19-летним французом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Защитник является воспитанником «Ренна». Он провел за французскую команду 39 матчей, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Белосьяна в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Германии и выиграл Кубок страны.

Футбол
ФК Байер
ФК Ренн
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