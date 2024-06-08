«Байер» объявил о переходе защитника «Ренна» Белосьяна

Защитник молодежной сборной Франции Жануэль Белосьян перешел в «Байер», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Контракт с 19-летним французом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Защитник является воспитанником «Ренна». Он провел за французскую команду 39 матчей, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Белосьяна в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Германии и выиграл Кубок страны.