Дончич — о трансфере Мбаппе в «Реал»: «Я знал»

Бывший форвард баскетбольного «Реала» Лука Дончич признался, что был уверен в переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в испанский клуб.

3 июня «Реал» объявил о подписании с футболистом пятилетнего соглашения. 30 июня у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.

«Я знал, что это произойдет. Мы пока с ним не общались с тех пор, как он объявил о переходе», — заявил Дончич.

25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Мбаппе является шестикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной своей страны он стал чемпионом мира в 2018 году.