Мостовой: «Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о своей тренерской карьере.

«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе. Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа 2023 года. Будучи футболистом, он выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Константин Передерий