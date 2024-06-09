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Сегодня, 17:11

Головин и Сафонов — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Портал Transfermarkt составил рейтинг топ-10 самых дорогих российских футболистов.

Первое место занимает полузащитник «Монако» Александр Головин, стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро. Вторым идет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов), третьим — Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» (18).

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Топ-10 самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt:

  1. Александр Головин («Монако», лига 1) — 30 миллионов евро.
  2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 миллионов.
  3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад», ла лига) — 18 миллионов.
  4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 16 миллионов.
  5. Федор Чалов (ЦСКА Москва) — 11 миллионов.
  6. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 миллионов.
  7. Алексей Миранчук («Аталанта», серия А) — 10 миллионов.
  8. Иван Обляков (ЦСКА Москва) — 9 миллионов.
  9. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 8 миллионов.
  10. Далер Кузяев («Гавр», лига 1) — 8 миллионов.
Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Иван Обляков
Матвей Сафонов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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