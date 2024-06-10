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Карпин — о будущем Головина: «Ему что, самому заявление в «Реал» или «Барселону» написать?»

Руслан Минаев
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нужно ли Головину переходить на более высокий уровень? А «Монако» что, не высокий уровень? На всякий случай, это вторая команда Франции.

«Барселона» и «Реал»? А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Контракт 28-летнего Головина с «Монако» истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне россиянин забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 27 матчах.

«Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Источник: Чемпионат
Александр Головин
Валерий Карпин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
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 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
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Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
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