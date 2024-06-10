Карпин — о будущем Головина: «Ему что, самому заявление в «Реал» или «Барселону» написать?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нужно ли Головину переходить на более высокий уровень? А «Монако» что, не высокий уровень? На всякий случай, это вторая команда Франции.

«Барселона» и «Реал»? А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Контракт 28-летнего Головина с «Монако» истекает летом 2026 года. В прошлом сезоне россиянин забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 27 матчах.

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