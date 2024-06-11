Кузяев назвал разницу между РПЛ и лигой 1

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, чем отличаются чемпионат России и Франции.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — цитирует игрока matchtv.ru.

Ранее отец Кузяева оценил первый сезон хавбека в чемпионате Франции.

31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. «Гавр» занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.