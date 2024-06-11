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Кузяев назвал разницу между РПЛ и лигой 1

Руслан Минаев
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, чем отличаются чемпионат России и Франции.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — цитирует игрока matchtv.ru.

Ранее отец Кузяева оценил первый сезон хавбека в чемпионате Франции.

31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. «Гавр» занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: matchtv.ru
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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