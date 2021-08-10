«ПСЖ» продолжает анонсировать переход Лионеля Месси
21:32
«ПСЖ» в Twitter публикует видеоролики, в которых намекает на скорый переход форварда Лионеля Месси.
Несколько минут назад сообщалось, что 34-летний аргентинец прибыл на стадион парижан, а ранее прошел медицинский осмотр.
Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.
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