«ПСЖ» продолжает анонсировать переход Лионеля Месси

«ПСЖ» в Twitter публикует видеоролики, в которых намекает на скорый переход форварда Лионеля Месси.

Несколько минут назад сообщалось, что 34-летний аргентинец прибыл на стадион парижан, а ранее прошел медицинский осмотр.

Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.