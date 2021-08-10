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«ПСЖ» продолжает анонсировать переход Лионеля Месси

21:32
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«ПСЖ» в Twitter публикует видеоролики, в которых намекает на скорый переход форварда Лионеля Месси.

Несколько минут назад сообщалось, что 34-летний аргентинец прибыл на стадион парижан, а ранее прошел медицинский осмотр.

Завтра, 11 августа, футболист выступит на специальной пресс-конференции, которая начнется в 11.00 по местному времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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