Зарплата Шалунова по новому контракту с «Локомотивом» — 85 миллионов рублей в год

По информации «СЭ», нападающий Максим Шалунов будет получать 85 миллионов рублей в год по новому двухлетнему контракту с «Локомотивом».

Форвард вошел в топ-5 самых дорогих игроков лиги — выше только Владимир Ткачев (120), Рид Буше (95), Дмитрий Яшкин (90), столько же заработает Джош Ливо. В прошлом сезоне зарплата Шалунова составляла 90 миллионов.

Россиянин выступает за «Локомотив» с 2021 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний нападающий набрал 36 (17+19) очков в 68 матчах. В плей-офф на его счету 6 (5+1) очков в 17 играх.

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