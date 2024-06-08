«Чемпионат»: в «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за скандала с бывшей женой

Руководство «ПСЖ» ожидает прибытия в клуб голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова к 15 июля, когда начнется первый предсезонный сбор французской команды.

В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой, не сомневались из-за нее и намерены завершить трансфер, утверждает «Чемпионат».

В пятницу, 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу с 6 июня — на следующий день после того, как сборная России вместе с Сафоновым улетела в Минск.

Сам 25-летний футболист назвал слухами информацию о том, что ему запретили выезд из России.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 вратарь пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.