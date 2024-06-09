Агент Кабелла назвал невозможным возвращение в Россию
Агент вингера «Лилля» Реми Кабелла заявил, что на данным момент возвращение игрока в Россию невозможно.
«Возвращение Реми в Россию? Это невозможно, думаю. Тяжело представить, что должно заставить его вернуться сейчас в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».
34-летний Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 по 2022 год. В этом сезоне француз провел за «догов» 41 матч, забил 4 мяча и сделал 5 голевых пасов.
Источник: РБ Спорт
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|6
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|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
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|14
|8
|8
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|50
|
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|48
|
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|42
|
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|8
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|5
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|33-45
|35
|
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|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
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|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
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30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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