Агент Кабелла назвал невозможным возвращение в Россию

Агент вингера «Лилля» Реми Кабелла заявил, что на данным момент возвращение игрока в Россию невозможно.

«Возвращение Реми в Россию? Это невозможно, думаю. Тяжело представить, что должно заставить его вернуться сейчас в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

34-летний Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 по 2022 год. В этом сезоне француз провел за «догов» 41 матч, забил 4 мяча и сделал 5 голевых пасов.