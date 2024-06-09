Лига 1 не может продать права на ТВ-трансляции за два месяца до начала сезона

Французская лига 1 не может продать права на ТВ-трансляции, сообщает RMC Sport24.

По сведениям источника, лига еще не нашла партнера для трансляции матчей на период 2024-2029 годов. Есть вероятность, что Федерация футбола Франции может вмешаться в ситуацию.

На данный момент команды, которые поднялись в чемпионат Франции, сейчас не получили доли выручки от продажи телеправ, что мешает проводить трансферы и планировать бюджет.

Старт нового сезона чемпионата Франции запланирован на 16 августа.