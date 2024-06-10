Бывшая жена Сафонова обратилась в «ПСЖ» из-за отсутствия выплат по алиментам

Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия обратилась в «ПСЖ» в связи с отсутствием выплат по алиментам.

«В настоящий момент мы обратились в ПСЖ с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть», — цитирует ТАСС юриста девушки Максима Шилова.

По словам юриста, девушка также обратилась в Главное управление Федеральной службы судебных приставов.

В пятницу, 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу с 6 июня — на следующий день после того, как сборная России вместе с Сафоновым улетела в Минск.

Сам 25-летний футболист назвал слухами информацию о том, что ему запретили выезд из России.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Сафонову запретили выезд из России. Что известно на данный момент. Live!