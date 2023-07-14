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Сегодня, 16:13

Sport24: Кузяев будет получать в «Гавре» около 350 тысяч евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зарплата новичка «Гавра» Далера Кузяева составит около 350 тысяч евро в год, сообщает Sport24.

30-летний россиянин официально стал игроком французского клуба 12 июля. Он подписал с «Гавром» контракт на два года. Полузащитник будет выступать за команду под 14-м номером.

Кузяев с 2017 года выступал за «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 183 матча, забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.

Источник: Sport24
Далер Кузяев
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ФК Гавр
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