Кузяев будет играть за «Гавр» под номером 14
Новичок «Гавра» Далер Кузяев определился с игровым номером. Как сообщает официальный сайт клуба, российский полузащитник взял себе номер 14.
Ранее под этим номером за «Гавр» выступали Мамаду Фофана, Джамаль Тиаре, Зинедин Ферха, Лоик Нестор, Микаэль Дебев и другие.
Сам Кузяев играет под 14-м с сезона-2016/17. Сначала в «Ахмате», а затем — в «Зените». Также он под ним выступал за «Карелию» в начале своей карьеры в сезоне-2012/13.
Страница Далера Кузяева на сайте «Гавра».
На этой неделе 30-летний россиянин на правах свободного агента подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года.
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17
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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