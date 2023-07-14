Агент Головина рассказал о подготовке игрока к новому сезону
Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал подготовку российского футболиста к новому сезону.
«У Александра все хорошо, он готовится к новому сезону. Скоро поедет в Англию на сбор с «Монако». У Головина контракт с «Монако», остальное решает руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.
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|Марсель
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
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7
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8
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9
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10
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11
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|0
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|0
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12
|Монпелье
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Метц
|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
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