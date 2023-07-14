«Лейпциг» объявил о переходе форварда «Ланса» Опенда
Нападающий «Ланса» Лои Опенда продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
23-летний бельгиец подписал контракт до 2025 года. Он будет выступать за немецкий клуб под 17-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 43 миллионов евро.
Опенда играл за «Ланс» с 2022 года. Форвард провел 42 матча за «Ланс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.
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