«Лейпциг» объявил о переходе форварда «Ланса» Опенда

Нападающий «Ланса» Лои Опенда продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

23-летний бельгиец подписал контракт до 2025 года. Он будет выступать за немецкий клуб под 17-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 43 миллионов евро.

Опенда играл за «Ланс» с 2022 года. Форвард провел 42 матча за «Ланс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.