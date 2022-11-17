Серхио Рамос признан лучшим защитником в истории по версии Globe Soccer Awards

Игрока «ПСЖ» Серхио Рамоса признали лучшим защитником в истории на церемонии Globe Soccer Awards.

Призы за достижения в течение игровой карьеры достались форвардам Златану Ибрагимовичу, Уэйну Руни и Ромарио.

За успехи в менеджменте награда присуждена Адриано Галлиани, ранее работавшему в «Милане», а теперь — в «Монце».

Возглавляющий «Астон Виллу» Унаи Эмери получил приз за тренерскую карьеру.