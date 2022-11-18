Террье признан лучшим игроком октября в лиге 1. Он обошел в голосовании Месси

Нападающий «Ренна» Мартен Террье признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. Он победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции (UNFP).

В прошлом месяце 25-летний француз забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в пяти матчах лиги 1.

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6#TropheesUNFP @Ligue1UberEats pic.twitter.com/Cy2ZU1TNSG — UNFP (@UNFP) November 17, 2022

Также на награду по итогам октября претендовали нападающий «Ренна» Амин Гуири и форвард «ПСЖ» Лионель Месси.