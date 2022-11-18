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Террье признан лучшим игроком октября в лиге 1. Он обошел в голосовании Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мартен Террье.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ренна» Мартен Террье признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. Он победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции (UNFP).

В прошлом месяце 25-летний француз забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в пяти матчах лиги 1.

Также на награду по итогам октября претендовали нападающий «Ренна» Амин Гуири и форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Лионель Месси
Футбол
ФК Ренн
0
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
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 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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28.12 00:00
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Брест – Лион
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Клермон Фут – Лилль
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Марсель – Тулуза
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Ницца – Ланс
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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 10 1 2
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