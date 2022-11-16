Нападающий «Марселя» Дьенг может продлить контракт с клубом

Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг может продлить соглашение с клубом, сообщает GFFN.

По информации источника, главный тренер французского клуба Игор Тудор был недоволен результатами форварда в начале сезона. В настоящее время тренер впечатлен игрой Дьенга.

22-летний сенегалец перешел в «Марсель» в 2021 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Дьенг провел за провансальцев 6 матчей во всех турнирах, в котрых забил 1 гол.