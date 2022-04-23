Семья Мбаппе на следующей неделе отправится в Мадрид

Семья нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на следующей неделе отправится в Мадрид для проведения переговоров с руководством «Реала», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, на встрече будут обсуждаться имиджевые вопросы в случае перехода француза в стан «Реала» ближайшим летом. О договоренности игрока и клуба станет известно в ближайшее время. Была информация, что француз может также остаться в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.