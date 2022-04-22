Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

«Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции проведет гостевой матч против «Сент-Этьена».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на эту встречу.

Напомним, что Головин стал автором победного мяча в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0). Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования среди фанатов клуба.

Для Головина этот мяч стал первым в календарном 2022 году. Всего в нынешнем розыгрыше лиги 1 у хавбека 3 гола за 22 матча.

Матч «Сент-Этьен» — «Монако» состоится 23 апреля, начало — 20.00 (мск).