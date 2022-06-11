«ПСЖ» вернулся к кандидатуре Роберта Левандовски

«ПСЖ» вновь постарается осуществить трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает L'Equipe.

33-летний поляк открыто заявил о желании покинуть мюнхенский клуб нынешним летом. Основным претендентом на форварда является «Барселона», но пока стороны не могут договориться по условиям сделки.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова о желании покинуть клуб, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.