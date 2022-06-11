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Сегодня, 20:32

«ПСЖ» вернулся к кандидатуре Роберта Левандовски

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» вновь постарается осуществить трансфер нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает L'Equipe.

33-летний поляк открыто заявил о желании покинуть мюнхенский клуб нынешним летом. Основным претендентом на форварда является «Барселона», но пока стороны не могут договориться по условиям сделки.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова о желании покинуть клуб, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
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Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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ПСЖ

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