«ПСЖ» договорился о контракте с Зиданом. Контракт будет подписан на три года

Зинедин Зидан подпишет контракт с «ПСЖ» на три года

«ПСЖ» сумел договориться с Зинедином Зиданом, который станет новым главным тренером команды. Контракт с ним будет подписан на три года, утверждает журналист Рамон Фуэнтес.

Ожидается, что официально сделка будет заключена в конце июня.

Руководство «ПСЖ» уже сообщило нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино, что он больше не будет тренировать команду.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.