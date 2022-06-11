«Монако» является основным претендентом на полузащитника «Ливерпуля» Минамино

«Ливерпуль» намерен продать в летнее трансферное окно полузащитника Такуми Минамино. Главным претендентом на 27-летнего японца является «Монако», утверждает The Times.

В прошедшем сезоне Минамино забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Ливерпуль» приобретал японца у «Зальцбурга» в январе 2020 года за 12,5 миллиона евро. Сейчас «красные» оценивают 27-летнего футболиста в сумму около 20 миллионов евро.