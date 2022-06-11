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Сегодня, 19:30

«Монако» является основным претендентом на полузащитника «Ливерпуля» Минамино

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» намерен продать в летнее трансферное окно полузащитника Такуми Минамино. Главным претендентом на 27-летнего японца является «Монако», утверждает The Times.

В прошедшем сезоне Минамино забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Ливерпуль» приобретал японца у «Зальцбурга» в январе 2020 года за 12,5 миллиона евро. Сейчас «красные» оценивают 27-летнего футболиста в сумму около 20 миллионов евро.

Такуми Минамино
ФК Ливерпуль
ФК Монако
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Бордо
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21.05 22:00
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Лилль – Ренн
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21.05 22:00
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Реймс – Ницца
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Лион

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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