«ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
«ПСЖ» написал форварду команды Килиану Мбаппе письмо, в котором рассказал о тяжелых экономических последствиях, если он уйдет бесплатно в 2024 году.
Как сообщает L'Equipe, в письме клуб указал, что если бесплатный уход Мбаппе в следующем году случится, то парижанам придется продавать игроков, пересмотреть политику продвижения футболистов академии в первую команду, уволить многих сотрудников.
Ранее информировалось, что 24-летний футболист принял решение остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года и сообщил об этом президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ренн
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
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|0
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|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
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|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ницца
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0-0
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18
|Метц
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -