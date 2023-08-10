«ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода

«ПСЖ» написал форварду команды Килиану Мбаппе письмо, в котором рассказал о тяжелых экономических последствиях, если он уйдет бесплатно в 2024 году.

Как сообщает L'Equipe, в письме клуб указал, что если бесплатный уход Мбаппе в следующем году случится, то парижанам придется продавать игроков, пересмотреть политику продвижения футболистов академии в первую команду, уволить многих сотрудников.

Ранее информировалось, что 24-летний футболист принял решение остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года и сообщил об этом президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.