Le Parisien: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до окончания контракта летом 2024 года

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение по своему будущему, сообщает Le Parisien.

По данным источника, футболист планирует остаться в парижском клубе до лета 2024 года. О своем решении он сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи.

Ранее Le Parisien сообщал, что функционер выступает против возвращения Мбаппе в основной состав клуба, считая, что игрок предал его.

24-летний футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.