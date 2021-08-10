«Это Париж». Первое фото Месси в столице Франции перед переходом в «ПСЖ»
16:55
Нападающий Лионель Месси прибыл во Францию. Аргентинец поприветствовал фанатов «ПСЖ» в аэропорту Парижа. На нем была футболка с надписью «Это Париж».
Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.
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