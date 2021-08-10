«Это Париж». Первое фото Месси в столице Франции перед переходом в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси прибыл во Францию. Аргентинец поприветствовал фанатов «ПСЖ» в аэропорту Парижа. На нем была футболка с надписью «Это Париж».

Lionel Messi est arriv? ? Paris avec un T-Shirt «Ici c'est Paris».



Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5 — la chaine L'?quipe (@lachainelequipe) August 10, 2021

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.