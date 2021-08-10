Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Это Париж». Первое фото Месси в столице Франции перед переходом в «ПСЖ»

16:55
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий Лионель Месси прибыл во Францию. Аргентинец поприветствовал фанатов «ПСЖ» в аэропорту Парижа. На нем была футболка с надписью «Это Париж».

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ActuFoot_/status/1425092911390240777

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Снова вместе». Неймар анонсировал переход Месси в «ПСЖ»
Кому из знаков зодиака в скором времени крупно повезет
Найдена новая жертва сбежавшего из изолятора Мавриди
Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы