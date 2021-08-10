Самолет с Месси на борту прилетел в Париж
16:40
Нападающий Лионель Месси прибыл во Францию. Самолет приземлился в аэропорту Парижа, сообщает L'Equipe.
Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали «экономические и структурные препятствия по правилам испанской ла лиги».
После этого Месси на прощальной пресс-конференции сообщил о переговорах с французским «ПСЖ».
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