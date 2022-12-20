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Посол «Марселя» рассказал о переговорах клуба с Криштиану Роналду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший защитник и посол «Марселя» Базиль Боли рассказал о переговорах клуба с Криштиану Роналду в летнее трансферное окно в этом году.

«Летом Роналду общался с «Марселем». Думаю, ему стоило перейти к нам. Он бы смог принести нечто особенное в чемпионат Франции. Криштиану — талантливый футболист, пусть и немного староват. Думаю, он заставил бы защитников в лиге 1 дрожать до мурашек. К тому же, Роналду — это бренд», — приводит beIN Sports слова Боли.

В данный момент 37-летний Роналду является свободным агентом. В конце ноября футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Марсель
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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29.12 23:00
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Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Самюэль Жиго

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