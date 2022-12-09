Журналист Marca: «После ЧМ-2022 Роналду появится в Саудовской Аравии и подпишет контракт»
Журналист Marca Хосе Феликс заявил, что Криштиану Роналду все-таки подпишет контракт с «Аль-Насром». 37-летний португалец прилетит в Саудовскую Аравию после окончания ЧМ-2022.
«Криштиану Роналду знает, каким будет его будущее. Его будущее — в саудовском футболе.
Он достиг абсолютной договоренности с клубом. Теперь ему нужно познакомиться с клубом, а затем решить, подписывать ли документы. Эта команда пытается расти и хочет стать гегемоном саудовского футбола.
Контракт рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть — за рекламу.
Если ничего не поменяется в скором времени, после чемпионата мира он появится в Эр-Рияде и подпишет контракт», — сказал Феликс.
7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.