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Журналист Marca: «После ЧМ-2022 Роналду появится в Саудовской Аравии и подпишет контракт»

Журналист Marca заявил, что после ЧМ-2022 Роналду прилетит в Саудовскую Аравию для подписания контракта
Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Журналист Marca Хосе Феликс заявил, что Криштиану Роналду все-таки подпишет контракт с «Аль-Насром». 37-летний португалец прилетит в Саудовскую Аравию после окончания ЧМ-2022.

«Криштиану Роналду знает, каким будет его будущее. Его будущее — в саудовском футболе.

Он достиг абсолютной договоренности с клубом. Теперь ему нужно познакомиться с клубом, а затем решить, подписывать ли документы. Эта команда пытается расти и хочет стать гегемоном саудовского футбола.

Контракт рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть — за рекламу.

Если ничего не поменяется в скором времени, после чемпионата мира он появится в Эр-Рияде и подпишет контракт», — сказал Феликс.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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