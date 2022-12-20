Кроос считает, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции
Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил вероятность того, что французский тренер Зинедин Зидан возглавит национальную команду.
«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных. Вопрос лишь в том, чего хочет Дешам. Думаю, шансы на назначение Зидана — 70 на 30», — заявил Кроос в эфире MagentaTV.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в конце декабря 2022 года.
На чемпионате мира-2022 Франция проиграла Аргентине в финале турнира в серии пенальти (3:3, пен — 2:4).
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|2
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|28.12
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Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
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Труа – Нант
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Осер – Монако
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ПСЖ – Страсбур
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|2
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Осер
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|1
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