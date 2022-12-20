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Сегодня, 07:37

Кроос считает, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил вероятность того, что французский тренер Зинедин Зидан возглавит национальную команду.

«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных. Вопрос лишь в том, чего хочет Дешам. Думаю, шансы на назначение Зидана — 70 на 30», — заявил Кроос в эфире MagentaTV.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в конце декабря 2022 года.

На чемпионате мира-2022 Франция проиграла Аргентине в финале турнира в серии пенальти (3:3, пен — 2:4).

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Тони Кроос
Сборная Франции по футболу
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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29.12 23:00
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Килиан Мбаппе

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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